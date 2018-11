Die Bremer Polizei ging am Samstag gegen Drogenhändler im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt vor. (dpa)

Im Zuge dessen überprüften die Einsatzkräfte eine Bar in der Straße An der Weide. Ein eingesetzter Rauschgiftspürhund entdeckte in der Damentoilette Marihuana.

Die Polizisten kontrollierten die Gäste und nahmen dabei einen 17-Jährigen vorläufig fest. Der Jugendliche schlug zuvor einem 30-Jährigen mit einem Schlagring ins Gesicht und versuchte ihm das Mobiltelefon zu stehlen.

Anschließend wurden Kontrollen im Viertel zwischen Sielwall und Ziegenmarkt bis in den späten Abend durchgeführt. Insgesamt überprüften und durchsuchten die Einsatzkräfte etwa 70 Personen.

Es wurden wegen mehrerer Drogenfunde Strafverfahren eingeleitet. Gegen einen überprüften Mann lag ein Haftbefehl vor. Aus einer Gaststätte in der Straße Vor dem Steintor nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Einsatzkräfte Drogen und mehrere Smartphones. Das Lokal wurde geschlossen. (shm)