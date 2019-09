Der Brand auf dem ehemaligen Könecke-Gelände in Bremen-Hemelingen von oben. (Timm Eckhoff)

Bei den Bränden auf dem ehemaligen Könecke-Gelände in Hemelingen und vor der Kunsthalle an einem Kunstwerk gehen die Ermittler der Bremer Polizei von Brandstiftung aus. Das bestätigte die Polizei am Montagnachmittag. Bei dem dritten Brand am vergangenen Montag, 2. September, im Kino Kristallpalast am Weserpark, sollen hingegen Arbeiten in dem Komplex die Ursache sein. Die Polizei ermittelt dort wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Innerhalb von fünf Stunden hatten die Bremer Feuerwehr am vergangenen Montag mit drei Bränden zu kämpfen. Mehr als 400 Einsatzkräfte und 100 Fahrzeuge waren an dem Tag im Einsatz. Nach einer Woche mit Ermittlungen deuten die Hinweise der Polizei bei zwei von drei Fällen also nun auf Brandstiftung hin.

So soll das Feuer auf dem Ex-Gelände der Wurstfabrik Karl Könecke mit Absicht gelegt worden sein. Das ist auch bei dem Kunstwerk aus gestapelten Fahrzeugen vor der Kunsthalle der Fall. Das Werk ist mittlerweile entfernt worden, was allerdings sowieso geplant war und nicht an dem Feuer lag. Ob es einen Zusammenhang bei den Bränden gibt, will die Polizei bislang weder dementieren noch bestätigen. Das werde standardmäßig geprüft, so eine Sprecherin der Polizei.