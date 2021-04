Die Feuerwehr war in Mahndorf im Großeinsatz. (Christian Butt)

Nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bremen-Mahndorf haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus. Der Brand sei vorsätzlich verursacht worden, teilte die Polizei mit.

Die aktuelle Spurenlage deute darauf hin, dass die 40 Jahre alte Frau und die beiden Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben seien, hieß es weiter. Der 47 Jahre alte Ehemann der Frau und Vater der Kinder habe vermutlich zunächst seine Familie getötet und dann das Haus angezündet, in dem er selbst durch das Feuer starb, schrieb die Polizei. Bei dem Brand war am Donnerstagmorgen ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz gewesen. Die Retter hatten den Mann, die Frau und ein Kind tot geborgen. Das zweite Kind wurde zunächst wiederbelebt, starb aber kurz darauf.