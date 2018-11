Im Bremer Hauptbahnof mussten am Montagabend kurzzeitig die Gleise 1 bis 3 gesperrt werden. (Frank Thomas Koch)

Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei die Gleise 1 bis 3 des Bremer Hauptbahnhofs am Montagabend für 30 Minuten gesperrt. Dies führte zu kurzfristigen Einschränkungen im Zugverkehr. Betroffen waren insbesondere die Verbindungen in Richtung Oldenburg. Gegen 18.45 Uhr erhielt die Polizei die schriftliche Bombendrohung. Sofort eingeleitete Such- und Aufklärungsmaßnahmen im Hauptbahnhof sowie in dessen Umfeld durch zahlreiche Einsatzkräfte konnten die Ernsthaftigkeit der Drohung jedoch bereits nach kurzer Zeit ausschließen. (wk)