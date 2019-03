Zwei Personen am Bultensee festgenommen

Polizei gibt Schuss bei Einsatz in Bremen-Osterholz ab

Am Freitagabend fiel bei einem Polizeieinsatz am Bultensee in Bremen-Osterholz ein Schuss. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm zwei Personen fest.