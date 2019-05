Die Polizei hat in Bremen-Osterholz einen Vereinsraum geschlossen, der Drogenhändlern als Domizil gedient hat. (Symbolbild) (dpa)

Ein Vereinsraum an der Züricher Straße in Bremen-Osterholz dient Drogenhändlern nicht mehr länger als Domizil. Wie die Polizei jetzt mitteilte, griffen Einsatzkräfte bereits am Mittwoch, 8. Mai, zu und hoben den Dealer-Rückzucksort aus. Der Raum wurde verschlossen und versiegelt, gegen merhere Personen Strafverfahren eingeleitet, so die Beamten.

Zivile Einsatzkräfte hatten nach Angaben der Polizei mehrfach beobachtet, wie sich Drogenhändler nach ihren Verkaufsgeschäften in die Räumlichkeit an der Züricher Straße zurückzogen. Beim Zugriff am Mittwoch vergangener Woche seien "mindestens zwei der vier Anwesenden gerade ganz offensichtlich mit einem Drogenhandel beschäftigt" gewesen, heißt es im Polizeibericht. Im Bereich des Tresens "lag eine weitere Verkaufseinheit Marihuana".

Bei der anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten unter anderem mehrere Verkaufseinheiten Kokain und Marihuana sowie Bargeld, zehn Paar vermutlich gefälschte Schuhe und diverse Getränkedosen ohne Pfandzeichen. Eine weitere Nutzung des Raumes wurde untersagt, er wurde verschlossen und versiegelt.

Neben diversen eingeleiteten Strafverfahren wird auch ein dauerhaftes Verbot des betreffenden Vereins geprüft. Nähere Angaben, um welchen Verein es sich handelt, machten die Beamten nicht. (rab)