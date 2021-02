Trotz Warnungen der Behörden haben am Wochenende viele Menschen die Eisflächen in Bremen und Niedersachen betreten. Das Foto zeigt einen Einsatz auf dem Steinhuder Meer. (Moritz Frankenberg)

Das zugefrorene Steinhuder Meer, aber auch der Osterdeich in Bremen und die Borgfelder Wümmewiesen waren am Wochenende Besuchermagnete – trotz Warnungen der Polizei vor den Gefahren, dass das Eis zu dünn sei. In Bremen mussten Polizisten Kinder und Erwachsene am Werdersee, am Vahrer See, am Wallgraben oder Hollersee vom Eis holen. Auch das Blockland und die Wümmewiesen waren mit mehr als 1000 Menschen gut besucht. Auf den Borgfelder Wümmewiesen stürzte am Sonntagnachmittag ein Mann und verletzte sich laut Feuerwehr dabei offenbar am Kopf. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Besucherandrang bei der Anfahrt und Abreise verursachte Verkehrsbehinderungen. Mit einem Großaufgebot musste die Polizei den Verkehr regeln und mit Unterstützung des Ordnungsamtes zahlreiche Parkverstöße ahnden. Mit Lautsprecherdurchsagen wurde zudem auf die Einhaltung der Corona-Regeln aufmerksam gemacht.