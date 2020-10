Anfang September hatte die Polizei die Kornstraße wegen einer Auseinandersetzung zeitweise gesperrt. Nun haben Einsatzkräfte behördenübergreifend Cafés und andere Lokale überprüft. (Christian Butt)

Einsatzkräfte der Polizei haben mit Unterstützung anderer Behörden am Mittwoch in der Neustadt Gaststätten, ein Wettbüro und einen Kiosk kontrolliert. Das hat die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Mehr als 50 Einsatzkräfte haben demnach Geschäfte und Lokale überprüft, etwa ein Café in der Kornstraße. Dort hätten sich rund 20 Personen aufgehalten, die sich nicht an die Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus gehalten hätten. Außerdem hätten die Beamten baurechtliche Verstöße festgestellt und 300 Getränkeflaschen beschlagnahmt, die nicht mit Pfandbanderolen gekennzeichnet waren. Darüber hinaus sicherten die Einsatzkräfte drei Geldspielautomaten und stellten Strafanzeige wegen illegalen Glücksspiels. Auch bei Kontrollen eines Grillimbisses, eines Kiosks sowie eines Wettbüros haben sich nach Polizeiangaben Verstöße gegen Hygieneregeln ergeben, ein Imbiss wurde wegen baurechtlicher Mängel geschlossen.

Hintergrund der Kontrollen sind der Polizei zufolge Auseinandersetzungen rivalisierender Großfamilien im September in Huckelriede. Viele der Familienangehörigen nutzten Lokale als Rückzugsorte, heißt es. Die Polizei wurde unterstützt vom Zoll, dem Ordnungsamt, dem Technischen Hilfswerk, vom Gewerbe- und Bauamt und von der LMTVET, dem Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz und

Veterinärdienst des Landes Bremen. Die Ermittlungen dauern an.