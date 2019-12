Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. (DPA)

Die Bremer Polizei hat am Dienstag vor und nach der Bundesligapartie zwischen Werder Bremen und Mainz 05 mehrere Personen aus der Ultraszene am Weserstadion kontrolliert. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Mobiltelefone. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden drei Personen erkennungsdienstlich behandelt. Hintergrund der Maßnahme sei unter anderem ein Angriff auf zwei Schalke-Fans nach einem Werder-Spiel im November gewesen. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an, heißt es weiter.