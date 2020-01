Die Polizei sprach zehn Platzverweise im Bremer Viertel aus. (Björn Hake)

Im Kampf gegen Straßenkriminalität hat die Polizei Bremen in der Nacht zum Sonntag rund 50 Personen im Bremer Viertel kontrolliert. Ab 21 Uhr hätten die Beamten Personen und Fahrzeuge in der Straße Vor dem Steintor zwischen Sielwall und Grundstraße überprüft, teilte die Polizei mit. Insgesamt wurden mehrere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz angefertigt, zehn Platzverweise ausgesprochen und eine Gaststätte kontrolliert. Auch die Nebenstraße waren im Fokus der Einsatzkräfte: In der Linienstraße wurden die Beamten durch Marihuana-Geruch auf eine Wohnung im Keller aufmerksam. Bei der Durchsuchung wurden kleiner Mengen an Drogen sichergestellt. „Die Anwohner und die Passanten haben unsere Aktion begrüßt“, erklärte ein Polizeisprecher. Auch in Zukunft wolle die Polizei Bremen mit verdeckten und offenen Maßnahmen gegen den Drogenhandel und die Gewaltkriminalität vorgehen. (sei)