Die Polizei hat am Samstag eine Geburtstagsfeier in Blumenthal aufgelöst. (Sebi Berens)

Beamte der Bremer Polizei sind am Samstag zu einem Einsatz in Blumenthal ausgerückt. Ein 35-Jähriger hatte 14 Personen zur Geburtstagsfeier seines Sohnes geladen, heißt es in einer Mitteilung. Unter den Gästen waren auch einige Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren. Die Beamten lösten die Feier aufgrund der derzeit gültigen Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus auf. Den dort nicht wohnhaften Gästen wurde ein Platzverweis erteilt. (haf)