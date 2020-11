Ein Mitarbeiter des Bremer Ordnungsamts im Einsatz. (Frank Thomas Koch)

Die Polizei Bremen und der Ordnungsdienst kontrollieren im Stadtgebiet Bremen sowie in Bremen-Nord täglich die Einhaltung der Corona-Auflagen. Wie die Senatspressestelle am Freitagnachmittag mitteilte, wurden dabei in der Zeit von Montag bis Donnerstag 484 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, insbesondere wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und den Mindestabstand.

In 79 Fällen erfolgten Erläuterungen und Hinweise zu den bestehenden Verhaltenspflichten, wie zur Einhaltung des Mindestabstandes oder zu betrieblichen Hygienemaßnahmen. 83 Mal wurden Menschen ermahnt oder aufgefordert, ihre Maske aufzusetzen oder Abstände einzuhalten. In 2625 Fällen überprüften Teams des Ordnungsdienstes vor Ort die Einhaltung von Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamts.

Zu den Kontrollen gehörten die Überprüfung der Maskenpflicht in den ausgewiesenen Zonen, an den BSAG-Haltestellen und in den BSAG-Fahrzeugen. Außerdem waren die Einsatzkräfte in Einkaufszentren, Kiosken und gastronomischen Betrieben unterwegs, wo unter anderem der Außerhausverkaufsverbots alkoholischer Getränke ab 22 Uhr kontrolliert wurde. Auch die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum sowie der Hygienekonzepte in Supermärkten, Fachgeschäften und Frisörsalons standen im Fokus.

Bei einer Nachkontrolle musste den Angaben zufolge ein Frisörsalon ein zweites Mal in Folge geschlossen werden. Das Geschäft soll erst dann wieder öffnen, wenn alle Vorgaben erfüllt sind. Auch ein kleiner Supermarkt wurde geschlossen, weil erneut kein Schutz- und Hygienekonzept vorlag. Eine Beerdigung mit bis zu 400 Trauergästen sorgte für einen größeren Polizeieinsatz und hatte eine Anzeige zur Folge. Die Trauernden zeigten sich einsichtig und verließen den Friedhof.

Mit Stand Mittwoch lagen dem Ordnungsamt seit März 2020 insgesamt 6891 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen vor.