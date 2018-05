Die Polizei hat am Dienstag einen 29-Jährigen festgenommen, der zuvor eine Spielothek überfallen hatte (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag nach einem Überfall auf eine Spielothek in Burg-Grambke festgenommen worden.

Der Täter hatte die Räumlichkeiten des Spielsalons an der Lesumbroker Landstraße am frühen Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr betreten, teilte die Polizei mit. Er drohte der am Tresen stehenden Angestellte mit einem Messert und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Mann gibt weitere Straftaten zu

Der Täter griff daraufhin in die geöffnete Kasse und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Burger Heerstraße.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen auf dem Gehweg der Burger Heerstraße an. Die Beschreibung traf auf ihn zu. Der 29-Jährige gab den Überfall auf die Spielothek zu. Das bei der Tat verwendete Messer führte er mit sich.

Im Rahmen einer ersten Vernehmung gab der Mann zwei weitere Raubtaten in Bremen zu. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Haftgründe gegen den Mann werden geprüft. Er soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. (rab)