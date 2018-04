Zwei Männer haben in der Nacht zu Pfingstmontag versucht, in eine Gaststätte in Burglesum einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin in der Nacht bemerkt, dass sich einer der Männer mit einem Aufbruchswerkzeug an einem Fenster der Gaststätte zu schaffen machte. Der zweite Mann stand Schmiere.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, und die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnten die beiden 26 und 36 Jahre alten Männer noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Im Auto der beiden Einbrecher fanden die Polizisten auf einem Navigationsgerät Hinweise auf eine weitere Adresse in Bremen-Nord. Die Überprüfung ergab, dass die beiden offenbar auch hier versucht hatten einzubrechen. Laut Polizei wurden gegen die beiden Männer Strafanzeigen erstattet. (mij)