Die Polizei Bremen hat in der nacht zu Sonntag einen Gewalttäter in der Neustadt festgenommen. (dpa)

Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neustadt einen 20-Jährigen festgenommen. Er hatte zuvor seinen 27 Jahre alten Bekannten mehrfach mit Tritten gegen den Kopf attackiert. Auch in der Innenstadt traten Straßenräuber gegen einen am Boden liegenden Mann ein.

In der Neustadt gerieten die beiden erheblich angetrunkenen Männer am Werdersee in einen Streit und schlugen sich. Hierbei trat der 20-Jährige laut Zeugenaussagen mehrfach gegen den Kopf seines Gegners. Der Angreifer konnte noch in der Tatortnähe von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sein 27 Jahre alter Bekannter wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Unbekannte haben gegen kurz nach 1 Uhr am Breitenweg einen 40 Jahre alten Passanten angegriffen und ihn zu Boden gebracht. Um an sein Mobiltelefon zu gelangen, traten die beiden Männer wiederholt gegen Kopf und Körper ihres Opfers. Der Bremer leistete Widerstand und die Räuber flüchteten ohne Beute. Bei der Attacke erlitt er Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorgang: Der Angriff ereignete sich am Breitenweg, in Höhe Kaufmannsmühlenkamp. Beide mutmaßlichen Täter hatten einen dunklen Teint, trugen schwarze T-Shirts und wurden als etwa 175 Zentimeter groß geschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen. (jfj)