Nach einem Autodiebstahl in Oslebshausen konnte die Polizei mehrere jugendliche Tatverdächtige festnehmen. (Patrick Seeger/dpa)

Die Polizei hat nach einem Autodiebstahl am Mittwochabend vier Verdächtige festgenommen, wie sie am Freitagmittag mitteilte. Laut Polizei waren am Mittwoch offenbar mehrere Unbekannte in eine Autowerkstatt in Oslebshausen an der Oslebshauser Heerstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten aus einem Büro Autoschlüssel und flüchteten mit drei dazugehörigen Kundenwagen.

In derselben Nacht und am Tag darauf machte die Polizei zwei der gestohlenen Autos, einen Opel und einen Peugeot, in Fähr-Lobbendorf ausfindig. Am Peugeot trafen die Beamten auf eine 16-Jährige und einen 20-Jährigen, dessen persönliche Gegenstände sich im Wagen befanden. Die beiden wurden festgenommen, der Wagen samt Beweismittel beschlagnahmt.

In der Nacht zu Freitag entdeckte die Polizei den dritten Wagen in Bremen-Nord. Der erst 16-jährige Fahrer flüchtete zunächst mit dem Opel in hohem Tempo vor der Polizei. Er verlor dabei die Kontrolle über das Auto, in der Straße Am Rastplatz kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer wollte zu Fuß flüchten, wurde aber von der Polizei gefasst.

Strafanzeige gegen Jugendliche erstattet

Bei dem Unfall verletzte der Täter sich leicht, er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die beiden Verdächtigen wurden in eine Betreuungseinrichtung gebracht, Auto und Schlüssel beschlagnahmt.

Im Zuge der Ermittlungen geriet zudem ein 14-Jähriger als weiterer Verdächtiger in den Fokus der Ermittler. Gegen die fünf Jugendlichen wurden Strafanzeigen wegen Einbruchsdiebstahl, Autodiebstahl, Fahren ohne Führerschein und Unfallflucht erhoben.