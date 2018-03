Polizisten nahmen die Männer fest. Die Diebe waren bereits am Vortag mit einer ähnlichen Tat aufgefallen. (Björn Hake)

Zwei Männer haben am frühen Sonnabendnachmittag versucht, große Mengen Alkohol aus einem Supermarkt in Blumenthal zu stehlen. Dem Ladendetektiv fiel dies auf und er sprach die Täter an. Die alarmierten Polizisten nahmen sie fest. Nach Polizeiangaben betraten die beiden Männer den Supermarkt an der Weserstrandstraße gegen 14 Uhr und beluden einen Einkaufswagen mit diversen alkoholischen Getränken. Die Waren hatten laut Polizei einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In einem vermeintlich unbeobachteten Moment versuchten sie, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stoppte die 34 und 40 Jahre alten Männer und übergab sie an die eintreffenden Polizeibeamten. Die Diebe waren bereits am Vortag mit einer ähnlichen Tat aufgefallen. Zur Tat von Freitag und der Tat am Sonnabend wurden Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls geschrieben. Die Täter wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.