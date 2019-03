Die Polizei Bremerhaven konnte in einer Reihe von Brandstiftungen nun erste Ermittlungserfolge erzielen. (Dominique Leppin/dpa)

Nach der anhaltenden Brandserie in Bremerhaven hat die Polizei erste Erfolge erzielt: Insgesamt acht Tatverdächtige für mehrere Brände im Frühjahr dieses Jahres konnten die Beamten der „Besonderen Aufbauorganisation Feuer“ inzwischen ermitteln, darunter mehrere Jugendgruppen.

Nach Angaben der Bremerhavener Polizei sitzt ein 21-jähriger Mann in Untersuchungshaft und wird verdächtigt, am 12. März 2019 ein Feuer in seiner eigenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Surfeldstraße gelegt zuhaben. Das soll nicht das einzige Vergehen des jungen Mannes gewesen sein: Er steht in Verdacht, bereits im September 2017 in seiner damaligen Wohnung einen Brand gelegt zu haben, auch bei Feuer im Januar und April des gleichen Jahres sollen auf ihn gehen.

Zudem soll ein 18-Jähriger eine Mülltonne in der Gaußstraße am 1. Januar dieses Jahres angezündet haben. Ein Gartenlaubenbrand am 3. Januar soll eine Jugendgruppe verantwortlich sein. Drei Jungen und ein Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren sollen zunächst in dem Parzellenhäuschen gefeiert haben, bevor zwei 16-Jährige aus der Gruppe den Brand legten. Auch für zwei Mülleimerbrände am Haupteingang des Columbus-Centers am 20. Januar hat die Polizei eine Jugendgruppe in Verdacht: Zwei 16-Jährige aus einer Jugendgruppe haben die Tat inzwischen gestanden.

Auch in weiteren Fällen versichert die Polizei „vielversprechende Ermittlungsansätze“. Bei der Sonderermittlungsgruppe der Polizei Bremerhaven kümmern sich zwölf Beamte ausschließlich um Branddelikte. Zudem kamen vermehrt Beamte, auch von der Polizei Bremen im Stadtgebiet Bremerhaven im Einsatz. Dabei informierten sie auch die Bürger, wie sie Brandstiftung verhindern können, beispielsweise indem sie Schuhschränke oder andere Gegenstände aus ihren Treppenhäusern entfernen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und verdächtige Personen oder Vorkommnisse über den Notruf 110 zu melden. Zudem sei es wichtig, Unbefugten den Zugang zu Wohnhäusern nicht zu ermöglichen.