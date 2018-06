Im Mai brannten erneut Kleingärten in Bremerhaven. (Feuerwehr Bremerhaven)

Sie wollten offenbar ihre ausschweifenden Partys in fremden Gartenlauben vertuschen: Einer vierköpfigen Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren werden sechs Brandstiftungen vorgeworfen. Wie die Polizei Bremerhaven am Freitag mitteilte, brachen die Teenager in Lauben verschiedener Kleingartengebiete ein und feierten dort exzessiv. Um ihre Spuren zu verwischen, zündeten sie die Gartenhäuser anschließend an. Einige Mitglieder der Gruppe hätten bereits Geständnisse abgelegt, der 16-jährige Hauptverdächtige sitze in der JVA in Haft.

Die zweite Tätergruppe bestehe aus fünf Jugendlichen, die Anfang Mai im Kleingartengebiet Laubenpieper Parzellen aufbrachen. Auch sie kamen offenbar von einer Party. Die Polizei Bremerhaven spricht von Eigentumsdelikten und Vandalismus. Zudem hätten die Verdächtigen versucht, zwei Lauben in Brand zu stecken. Auch bei dieser Gruppe hätten einige bereits die Taten gestanden. Es wurden zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neben den Stafverfahren kommen auf die mutmaßlichen Brandstifter hohe Schadensersatzforderungen der Parzellenbesitzer zu.

Monatelang hatten die Ermittler nach den Tätern der Brandserie gefahndet, Spuren und Zeugenaussagen ausgewertet. Die Festnahmen werten Polizei und die Zweigstelle Bremerhaven der Staatsanwaltschaft Bremen als Erfolg.

Ob die zwei Gruppen auch für andere Brände im Stadtgebiet verantwortlich sind, ist noch unklar. Bereits 2017 brachen auffällig oft Feuer in Wohngebäuden im Stadtteil Lehe aus, häufig brannte Unrat oder Müll. Die Zahl der Feuerwehreinsätze in Bremerhaven ist stark gestiegen, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Deshalb wurde die "Soko Feuer" eingerichtet, die für die aktuellen Ermittlungserfolge verantwortlich ist. Sie wird ihre Arbeit nach Polizeiangaben fortsetzen.