Die Polizei hat in Vegesack einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen (Symbolbild). (Björn Hake)

Drei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Vegesacker Bahnhofsplatz aufgebrochen. Offenbar wurden sie dabei von dem 42-jährigen Bewohner gestört. Die drei Täter flüchteten ohne Beute.

Die gegen 3.40 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 35-jährigen Mann als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen - auf diesen Mann passte die vom Überfallenen gegebene Beschreibung. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an, teilt die Polizei mit. (rab)