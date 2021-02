Die Polizei hat in Bremen einen mutmaßlichen Großdealer festgenommen. Nach einem weiteren Mann wird gefahndet. (DPA)

In Bremen haben Einsatzkräfte von Polizei und Zoll am Donnerstagmorgen einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, mit großen Mengen Drogen gehandelt zu haben. Der Festnahme vorangegangen waren die Durchsuchung von sieben Wohnungen, bei der die Einsatzkräfte unter anderem hohe Summen Bargeld, eine größere Menge hochwertigen Schmuck, eine scharfe Schusswaffe und Munition, einen BMW und geringe Mengen Drogen sicherstellten. Zudem fanden sie Material zum Bau von sogenannten Indoor-Plantagen.

Nach Angaben der Polizei hatten Staatsanwaltschaft und Ermittler der Polizei Bremen zuvor monatelange Ermittlungen angestellt. Nach einem weiteren Mann wird derzeit gefahndet. Bei den Durchsuchungen wurden die Einsatzkräfte durch Beamte der Polizei Niedersachsen sowie durch das Technische Hilfswerk unterstützt.