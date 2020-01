Die Flagge der verbotenen "Arbeiterpartei Kurdistans": Am Montag wurde ein hochrangiger Funktionsträger der extremistischen Organisation in Bremen verhaftet. (DPA)

Die Bremer Polizei hat einen hochrangigen Funktionsträger der verbotenen Arbeiterpartei PKK in Bremen festgenommen. Nach Polizeiangaben waren der Festnahme intensive Ermittlungen durch den Staatsschutz vorausgegangen. Zielfahnder konnten den 42-Jährigen am Montag festnehmen. Der Mann soll als sogenannter Gebietsleiter in der PKK agiert und in Bremen sowie Bremerhaven auch in weiten Teilen Niedersachsens potenzielle Kämpfer für die verbotene Organisation rekrutiert haben. Darüber hinaus soll der Festgenommene für die Sicherstellung der logistischen und finanziellen Unterstützung der PKK zuständig gewesen sein.

Seit Dezember lag ein Untersuchungshaftbefehl des Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegen den 42-Jährigen vor. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizvollzugsanstalt Hamburg gebracht. Nach Polizeiangaben wurden bei der Festnahme und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung diverse Beweismittel sichergestellt.

Die extremistische „Arbeiterpartei Kurdistans“ PKK kämpft seit Mitte der Achtzigerjahre für eine Loslösung der Kurdengebiete vom türkischen Staat und gilt seit 2002 EU-weit als Terrororganisation. Auch in Bremen ist die extremistische Organisation präsent, verbirgt ihre Strukturen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden allerdings hinter Organisationen, die sich friedfertig geben und sich offiziell sozialen und kulturellen Aktivitäten widmen.