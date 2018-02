Die Polizei hat in der Nacht zu Montag zwei Einbrecher auf frischer Tat erwischt und verhaftet (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag zwei Männer festgenommen, die zuvor in der Innenstadt und in der Neustadt Einbrüche verübt hatten. Zeugen hatten drei Männer bemerkt, die in ein Lokal in der Gastfeldstraße eingestiegen waren und die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Männer bereits in Richtung Thedinghauser Straße zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen der drei Tatverdächtigen stellen.

Der 23 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher in dem Lokal Spielautomaten aufgebrochen hatten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.

Polizei lobt Verhalten der Zeugen

Noch im Ladenlokal konnte ein 46 Jahre alter Mann am Sonntagabend gestellt werden. Er hatte mit einem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe eines Einzelhandesgeschäftes in der Ansgaristraße eingeworfen und war eingestiegen. Mit einem Messer wollte er die Kasse in dem Geschäft aufbrechen, was ihm nicht gelang. Sicherheitskräfte konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige geschrieben. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei lobt das "vorbildliche Verhalten der Zeugen" - diese hätten umgehend den Notruf gewählt. So hätten die eingesetzten Beamten schnell vor Ort sein und die Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen können.