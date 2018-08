Bremer Sicherheitsbehörden wollen Gewalt und Kriminalität an Brennpunkten stärker in den Fokus nehmen. (Peter Gercke/dpa)

Nach dem dramatischen Hilfegesuch einer Schulleiterin aus Bremen-Nord hat der Senat sofortiges Handeln gegen Gewalt und Kriminalität an betroffenen Schulen angekündigt. Astrid Drüke, Leiterin der Schule am Wasser in Bremen-Grohn, hatte in einer Sitzung des Vegesacker Bildungsausschusses das vergangene Schuljahr Revue passieren lassen und dabei von zahlreichen kulturellen und sozialen Konflikten berichtet, die von außen in die Schule getragen werden, unter anderem durch einzelne Familienclans. Dabei sei es auch zu Bedrohungen von Lehrkräften gekommen. „Es gibt keine Berührungsängste zwischen Polizei und Schulen“, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Wenn sich Probleme an einer Schule zuspitzen und wir davon erfahren, wird selbstredend umgehend gehandelt“, ergänzte seine Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler.

Unterstützung durch erfahrene Beamte

Drüke hatte sich bereits im Frühjahr bei einem Besuch des Innensenators im Stadtteil direkt an Mäurer gewandt und damit offenbar einiges bewegt. Die Polizei habe Ratschläge über den Umgang mit bestimmten Eltern gegeben sowie die Unterstützung durch erfahrene Beamte angeboten und fährt nun auch nachmittags und abends verstärkt Streife rund um die Schule. Auch die Kooperation mit dem regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum (Rebuz) sei nach den Problemen im vergangenen Jahr gestärkt worden. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hat sich die Situation schließlich vom Schulleitungs-Team vor Ort schildern lassen. „Es darf nicht sein, dass sich Schulleitungen und ihre Kollegien bedroht fühlen. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Innenressort und der Polizei gehandelt“, sagte sie.

Deutlich kritischer bewertet den Vorgang Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Nach seiner Ansicht agieren die Sicherheitsbehörden hier immer noch zu zahm. Er verlangt entsprechende strafrechtliche und polizeiliche Ermittlungen. „Zudem ist mein Eindruck, dass die Zahl der Problemfälle in den Schulen steigt, insbesondere im Zusammenhang mit kriminellen Clans.“ Allerdings sei erst jüngst aus der Antwort des Senats zu einer kleinen Anfrage seiner Fraktion über Gewalt an Schulen hervorgegangen, dass weder die Formen der Gewalt, noch möglich ethnische oder rassistische Hintergründe der Delikte erfasst werden (wir berichteten). „Wenn man aber die Probleme nicht kennt, kann man auch nicht reagieren.“ Dass einzelne Schulleiter sich direkt an den Innensenator wendeten, wenn der zufällig vor Ort sei, stelle ja keine flächendeckende Lösung dar.

Probleme mit Clan-Kriminalität kein ständiges Thema

Allerdings sind Probleme mit Familienclans in Bremen offenbar auch kein flächendeckendes Problem. Michal Myrcik, Vorsitzender des Personalrats Schulen, der selbst viele Jahre als Sozialarbeiter im Einsatz war und nun an einer Schule in Gröpelingen unterrichtet, berichtet von einer sehr friedlichen Arbeit mit den Schülern. „Über Einschüchterungen wird mir auch von Lehrern aus anderen Schulen selten berichtet“, sagt er. Harte Drohungen und Probleme mit Clan-Kriminalität seien für den Personalrat Schulen jedenfalls kein ständiges Thema.

Angehörige von Familienclans leben zudem nicht gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet verteilt, sondern konzentrieren sich auf bestimmten Gebiete. Probleme durch Clans, die im Stadtteil lebten, seien bislang in Huchting an der Grundschule Robinsbalje und zum Teil auch für das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ein Thema, mit dem man umgehen müsse, so Myrcik. Gleiches gelte für manche Schulen in Hemelingen, wie zum Beispiel für die Wilhelm-Olbers-Oberschule.

Mehr zum Thema Anstieg in Niedersachsen um 32 Prozent Gewalt und Straftaten an Schulen machen Experten ratlos Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Straftaten an Schulen in Niedersachsen im Vergleich zum ... mehr »

Aus Sicht von Pierre Hansen vom Vorstand des Zentralen Elternbeirats in Bremen sind Probleme in Schulen an sozialen Brennpunkten keine Neuheit, sondern seit Jahrzehnten vorhanden. „Wir sind heute nur viel stärker bereit, diese Probleme auch wahrzunehmen und anzugehen.“ In der Vergangenheit habe das Bildungsressort dazu geneigt, hier vor allem zu bagatellisieren. Nicht das Problem sei demnach gewachsen, sondern das Problembewusstsein. Allerdings lebten Schulleiter nach wie vor im Spannungsverhältnis, einerseits mögliche Vorkommnisse offen anzusprechen, andererseits aber den Ruf ihrer Schule nicht zu gefährden. „Die Eltern in den jeweils betroffenen Stadtteilen reagieren da gemeinhin äußerst sensibel.“