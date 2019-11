In Bremen haben in der Nacht erneut zwei Autos gebrannt. (Carsten Rehder/ dpa)

Im Bremer Viertel sind in der Nacht zu Montag erneut zwei Autos in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst gegen 21 Uhr in der Friesenstraße ein Mercedes in Brand geraten, rund eine Stunde später stand ein Peugot in der Blücherstraße in Flammen. Zusätzlich meldeten Zeugen noch brennende Zeitungsstapel auf einer Baustelle an der Hamburger Straße, einem Stromkasten am Ziegenmarkt sowie vor einem Geschäft an der Straße Vor dem Steintor. Zeugen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände schnell. Polizisten entdeckten zudem Farbschmierereien an über 40 geparkten Autos in dem Bereich.

Kurz darauf wurde ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen und entsprechende Beweismittel beschlagnahmt. Es lägen Hinweise auf eine vermutlich psychische Erkrankung bei dem Mann vor, teilte eine Polizeisprecherin mit. Derzeit werde geprüft, ob es Zusammenhänge mit ähnlichen Taten gebe. In der Vorwoche hatte es mehrfach Autobrände und Farbschmierereien in Bremen gegeben. Erst in der Nacht zu Sonntag war ein Mercedes am Sielwall in Brand gesetzt worden. In der Nacht zu Freitag war ein Büro von Hansestadt Bremen Immobilien am Ostertorsteinweg mit Farbe beschmiert worden. Ob der Mann für die beiden Taten verantwortlich ist, ist aber noch unklar. „Wir schauen uns die Taten im Großen und Ganzen an und haben dabei natürlich auch die Angriffe auf die Wohnungsbauunternehmen im Blick“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Den Schaden in der Nacht zu Montag schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. (sei)