Zwei Einsätze mit Verstößen gegen das Waffengesetz meldet die Polizei. (Oliver Killig)

Bei zwei Einsätzen am Freitag und Samstag hat die Bremer Polizei mehrere Waffen sichergestellt. Auf einer Schule hantierten zwei Jugendliche mit einer Softairwaffe; am Sonnabend gab ein 56-Jähriger offenbar zwei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab. Verletzt wurde bei beiden Fällen niemand, teilt die Polizei mit.

Am Freitagabend wurde die Polizei zur Schule in der Straße auf der Hohwisch gerufen. Die Beamten trafen auf drei Minderjährige im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Der 14-Jährige hielt dabei eine augenscheinliche Schusswaffe in der Hand, die er nach Aufforderung der Einsatzkräfte auf eine Mauer legte. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm zwei Messer gefunden. Der 15-Jährige trug nach Angaben der Beamten eine weitere vermutliche Softairwaffe im Hosenbund. Die Polizisten stellten die Waffen sicher und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Neben Anzeigen wegen Verstöße gegen das Waffengesetz, erwartet die Gruppe auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Spezialkräfte überwältigen 56-Jährigen

Ein Sonderkommando der Polizei hat am Samstagabend einen 56-Jährigen in seiner Wohnung in der Neustadt überwältigt. Zuvor wurde den Beamten ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau gemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Als die 48-Jährige kurze Zeit später das Mehrfamilienhaus verließ, hörten Nachbarn ein Schussgeräusch.

Die Polizei entsandte ein Großaufgebot mit Spezialkräften. Diese drangen in die Wohnung ein und fixierten den 56-Jährigen. Im Wohnzimmer fanden die Polizisten eine vermutliche Schreckschusswaffe mit Munition. In der Wohnung und vor dem Haus lagen demnach zwei leere Patronenhülsen. Der Mann gab in einer

ersten Befragung an, aus dem Fenster geschossen zu haben. Ihn erwartet eine Anzeige gegen das Waffengesetz. Waffe und Munition wurden sichergestellt.