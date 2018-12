In Bremen-Gröpelingen stellte die Polizei einen 22-jährigen Einbrecher. (dpa)

Kurz vor Mitternacht hörte eine Anwohnerin an der Wasserhorster Straße in Bremen-Gröpelingen Geräusche aus Richtung ihres Gartenhauses, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Frau aus dem Fenster sah, beobachtete sie eine dunkel gekleidete Person, die mit diversen Gartengeräten in Richtung Halmerweg lief.

Wenige Minuten nach der Tat stellten Polizisten den 22-Jährigen mit den entwendeten Geräten. Dabei stellte sich heraus, dass Polizeibeamte den Mann bereits einen Tag zuvor in Vegesack aufgegriffen hatten. Auch dort trug er vermeintliches Diebesgut bei sich. Gegen den 22-Jährigen wurde Strafanzeige wegen besonders schwerem Diebstahl gestellt. (jfj)