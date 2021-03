Die Polizei hat in der Bremer Altstadt die Fahrt eines betrunkenen Audi-Fahrers beendet. (Symbolbild). (Björn Hake)

Eine Zivilstreife der Bremer Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in der Altstadt einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 32-jährige Fahrer und sein Beifahrer hatten zuvor noch den Plausch mit den Beamten gesucht.

Gegen 1.05 Uhr hielt ein Audi neben dem Wagen der Zivilstreife, der auf der Linksabbiegerspur in der Straße Herdentor in Richtung Am Wall stand. Der Beifahrer im Audi bat die Beamten, das Seitenfenster herunterzulassen und begrüßte die Streife. „Es kam zu einem kurzen Gespräch, beide Insassen erkannten offenbar die Polizisten nicht als solche“, heißt es im Bericht der Beamten. Anschließend bog der Audi nach rechts ab und überfuhr dabei eine rote Ampel.

Die Einsatzkräfte stoppten den Audi auf Höhe der Bürgermeister-Smidt-Straße. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Fahrer lallte und schwankte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige.