Bremen-Gröpelingen

Polizei stoppt Hochzeitskorso nach Schüssen

Er wollte die Freude über eine Hochzeit feiern und übertrieb es: In Gröpelingen hat am Samstag ein 17-Jähriger aus einem Auto Schüsse abgegeben. Jetzt hat er eine Strafanzeige am Hals.