Gleich zwei zu schwer beladene Kleintransporter zog die Bremer Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr. (Björn Hake)

Bei Kontrollen auf der A1 hat die Polizei Bremen am Donnerstag zwei Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Zunächst war den Beamten ein „tiefergelegtes Fahrzeug“ in Höhe der Anschlussstelle Arsten aufgefallen, teilte die Polizei mit. Der 35 Jahre alte Fahrer hatte 80 Tannenbäume geladen, das zulässige Gesamtgewicht wurde um 700 Kilogramm überschritten. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung der Weihnachtsbäume untersagt, der Fahrer musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Euro entrichten. „Ob der Mann auch auf die Unartig-Liste kam ist nicht überliefert“, erklärte ein Polizeisprecher.

Noch deutlich schwerer war ein Klein-Lkw, den die Polizei an der Anschlussstelle Hemelingen kontrollierte. Ein 22-Jähriger hatte Autoteile geladen, die Beamten stellten jedoch eine Überladung von 3,15 Tonnen fest. Die Polizisten beendeten die Fahrt des 22-Jährigen, der zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260 Euro zahlen musste.