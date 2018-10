Sicherheitskräfte und Bundespolizisten haben im Bremer Hauptbahnhof einen "Wüterich" gestoppt. (Frank Thomas Koch)

Ein 20-jähriger Bremer hat am Montagabend gegen 23.45 Uhr im Bremer Hauptbahnhof „aggressiv und wahllos“ Passanten „bepöbelt“, wie die Polizei mitteilt.

Als er dabei an einen „wehrhaften Reisenden“ geriet, griffen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und Bundespolizisten ein und stoppten den 20-Jährigen. Der Bremer sei aber weiterhin der Ansicht gewesen, dass er „machen könne was er wolle“, heißt es im Bericht der Polizei. Weil er der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachkam, landete der „Wüterich“ (Polizei) schließlich „im Abführgriff auf dem Boden und wurde in die Wache geführt“.

Die Bundespolizisten stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft bereits nach dem Mann suchte. Der Atemalkoholwert des 20-Jährigen betrug laut Polizei 1,4 Promille. Gegen ihn wurde ein Platzverweis sowie von der Bahn zudem ein Hausverbot verhängt.