Ein Unbekannter hat am Freitagabend, 28. Februar in der Bremer Neustadt einen Supermarkt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 21.35 Uhr den Discounter an der Gottfried-Menken-Straße und bedrohte eine Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. In der Meldung vom Februar hieß es weiter, dass ihm das Öffnen der Kassenschublade nicht schnell genug ging und der Mann daher in Richtung der Angestellten stach. Als die Kasse offen war, entnahm er Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nun fahndet die Polizei Bremen mit Fotos nach dem Räuber. Der Täter habe eine sportliche Statur, war etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 bis 30 Jahre alt. Zur Tatzeit sei er mit einer dunkelblauen oder schwarzen Jogginghose, schwarzen Sportschuhen und einer schwarzen, glänzenden Blouson Jacke, die schwarz-weiße Gummizüge an den Handgelenken und am Saum hatte, bekleidet gewesen. Zudem soll er einen grau-weiß gestreiften Schal vor dem Gesicht getragen haben sowie graue Arbeitshandschuhe.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 04 21 / 362 38 88 melden. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. (isc)