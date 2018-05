Bremen-Hemelingen

Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger vom Vatertag mit Phantombild

Die Polizei Bremen sucht mit Hilfe eines Phantombilds Zeugen nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Hemelingen an der Arberger Heerstraße am Himmelfahrtstag.