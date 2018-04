Muslim Aliyashanov wird weiterhin gesucht. (Polizei Bremen)

Die Fahndung nach dem Täter einer Messerstecherei im Steintorviertel dauert an. Jetzt bitten die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft um Mithilfe: Muslim Aliyashanov wird wegen Totschlags gesucht. Er hatte am Abend des 2. November 2017 bei einer Auseinandersetzung einen damals 20-Jährigen im Steintorviertel mit einem Messer tödlich verletzt. Jetzt fahnden die Beamten mit Videos und Fotos nach dem Flüchtigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt.

Die Ermittler haben inzwischen Spuren ausgemacht, die nach Berlin führen. Sie gehen derzeit davon aus, dass sich der 23-Jährige dort dauerhaft aufhält. Er reiste vor der Tat von Berlin nach Bremen und nach polizeilichen Erkenntnissen am Tag nach dem Tötungsdelikt wieder zurück nach Berlin. Er lebte in verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen u.a. in Berlin/Henningsdorf. Seit dem 4. November 2017 fehlt jede Spur von ihm.

Nach zwei Fahndungsaufrufen in der überregionalen Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" gingen Hinweise ein, dass der Gesuchte in Berlin gesehen worden sein soll. Der 23-Jährige soll Kampfsport oder Boxsport machen und auch an entsprechenden Veranstaltungen in der Vergangenheit teilgenommen haben. Die Polizei Bremen startet nun einen erneuten Fahndungsaufruf mit noch nicht veröffentlichten Fotos und Videoaufnahmen des Täters.

Der Flüchtige ist auf einer Videosequenz zu sehen, auf der er kurz vor der Tat in einem Supermarkt im Steintorviertel zu sehen ist.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Täters machen? Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält? Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Hinweisgeber wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 38 88 oder jede andere Polizeidienststelle. (wk)