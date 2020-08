Die Bremer Polizei braucht Verstärkung. (Sina Schuldt/DPA)

„Du liebst Marken? Wir auch!“: Mit einer neuen Kampagne fahndet die Bremer Polizei nach geeigneten Nachwuchskräften. Das Besondere an den fünf verschiedenen Motiven, die ab September als Plakate im Stadtbild und in den sozialen Medien zu sehen sein werden: Zum ersten Mal haben sich Bremer Polizistinnen und Polizisten aus den verschiedenen Einsatzbereichen als Modelle ablichten lassen. Jeder in seinem Einsatzbereich, also der Kriminologe mit besagter Ausweis-Marke, der Hundeführer mit Hunde-Kollege „Forrest“, die Kollegin von der Bereitschaft mit Mannschaftsbus und der Wasserschutz-Polizist in wasserfester Montur auf seinem Boot, jeder mit einem Spruch. „Wir wollen uns authentisch darstellen, sagen: ,So sind wir'“, erklärt Katharina Siegmund, die im Bereich Nachwuchswerbung arbeitet.

Insgesamt 200 Bewerber sollen bis April 2021 eingestellt werden, so viele wie noch nie. Hintergrund ist der politische Beschluss, die Polizeikräfte auf 2900 aufzustocken. „Wir brauchen neue Kolleginnen und Kollegen“, sagt Polizeivizepräsident Dirk Fasse. Die neue Kampagne richte sich vor allem an Bremerinnen und Bremer, aber auch an Bewerber aus „umzu“. Voraussetzung: Abitur beziehungsweise Fachhochschulreife oder mittlere Reife mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung. Die Altersgrenze liegt bei 45 Jahren. Die Zahl von 200 Neuen, von denen 125 ihre Laufbahn im Oktober und 75 im April beginnen sollen, sei dabei schon an die durch Corona eingeschränkten Möglichkeiten hinsichtlich Lehrkräften und Räumlichkeiten angepasst.

Das Verfahren für Oktober ist bereits abgeschlossen, Bewerbungen für den Start im April 2021 sind aber noch möglich. Ebenso können sich Interessierte schon auf die Einstellungstermine im Oktober 2021 und im April 2022 bewerben. Mehr Informationen auch über das vierstufige Einstellungsverfahren (u.a. schriftlicher Test und Sportprüfung) gibt es auf der Internetseite www.polizei.bremen.de.