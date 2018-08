Eine junge Frau aus Bremervörde wird seit Donnerstagabend vermisst. Die 22-Jährige verschwand offenbar am Donnerstagabend nach einem Telefonat mit einem Angehörigen. Seit Freitag ist auch ein Polizeihubschrauber an der Oste und am Vörder See im Einsatz, doch die Suche war bisher erfolglos.

Die 22-Jährige aus Bremervörde wird seit Donnerstagabend vermisst. (Polizei Rotenburg)

Die Frau wird als schlank und 1,55 Meter groß beschrieben. Sie trägt lange, dunkle Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden. Zuletzt hatte sie ein graues T-Shirt und eine schwarze Hose an. Die Bremervörder Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04761/99450 oder über den Notruf 110. (sbi)