Der 56-Jährige wurde bei dem Überfall schwer am Kopf verletzt. (Patrick Seeger/dpa)

Eine unbekannte Gruppe hat am Dienstagabend einen 56 Jahre alten Mann in Bremen-Blumenthal angegriffen und schwer verletzt. Der Mann war gegen 23.30 Uhr auf dem Neuenkirchener Weg in Höhe der Vorberger Straße unterwegs, als er bei einer Bäckerei zunächst aus einer Personengruppe angepöbelt wurde, berichtet die Polizei. Der 56-Jährige ging nicht darauf ein und bog in einen Stichweg bei der Köhlhorster Straße ein, wohin ihm die Tätergruppe offensichtlich folgte. Kurze Zeit später wurde er von hinten niedergeschlagen und ihm wurde gegen den Kopf getreten, sodass das Opfer das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass ihm unter anderem Bargeld gestohlen wurde. Der 56-Jährige bat einen Passanten um Hilfe, der die Polizei alarmierte. Das Opfer musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Neuenkirchener Wegs / Köhlhorster Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)