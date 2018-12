Die Feuerwehr konnte den Balkonbrand schnell löschen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Erst gab es einen lauten Knall, dann stand das Balkonmobiliar einer 89-Jährigen in der Kurt-Huber-Straße in Bremen-Vahr in Flammen. Wie die Polizei berichtet, sei der Brand am Freitagabend möglicherweise durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verursacht worden. Zeugen wollen drei Jugendliche dabei beobachtet haben, wie sie vom Tatort zwischen Haus und Garagenhof weggerannt sind.

Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht und die Seniorin nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Dennoch weist die Polizei nochmals auf die Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern hin. Der fahrlässigen Umgang mit Silvesterböllern könne nicht nur einen selbst und andere in Gefahr bringen, sondern mache sich zudem strafbar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Balkonbrand geben können, sich unter der Telefonnummer 0421/ 36 23 888 zu melden. (var)