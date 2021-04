In Burgdamm überfielen zwei Männer eine 27-Jährige. (DPA)

Eine 27-Jährige ist am Donnerstagabend in Burgdamm von zwei Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, raubten die Unbekannten der Frau Geld. Die 27-Jährige sei gegen 21.30 Uhr im Begriff gewesen, in ihr Auto auf einem medizinischen Praxisparkplatz an der Bremerhavener Heerstraße einzusteigen, als sie von zwei Männern angesprochen und mit einer Schusswaffe bedroht wurde.

Sie ließen sich von der Bremerin eine Geldkassette mit Bargeld aushändigen und drohte ihr, sie zu töten, wenn sie die Polizei riefe. Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute zu Fuß in die Neustettiner Straße und von dort eventuell mit einem Auto weiter. Die Polizei erbittet nun Zeugenhinweise unter (0421) 3623888. Die Räuber wurden als etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Sie trugen schwarze Schirmmützen und dunkle Mund-Nasen-Schutzmasken.