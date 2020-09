Polizisten und Polizeischüler nehmen Radfahrer in Bremen Mitte ins Visier. Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) nahm an der Fahrradkontrolle teil. (Sina Schuldt / dpa)

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) tritt gern in die Pedale. Er habe sein Zweirad erst neulich wieder fit gemacht, sagte der 69-Jährige am Montag bei einer Kontrolle des Radverkehrs durch die Polizei. Die Beamten hatten sich an einer unfallträchtigen Engstelle in der Innenstadt postiert, die von vielen Fahrradfahrern, Rollerfahrern und Fußgängern passiert wird. „Wichtig ist es, Regeln einzuhalten“, sagte Mäurer. „Aber noch wichtiger ist es, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, gerade an so einem Nadelöhr.“

An der stark frequentierten Strecke am Präsident-Kennedy-Platz kontrollierten die Einsatzkräfte 364 Drahteselbesitzer und stellten dabei 37 schwere Verstöße, wie defekte Bremsen, fehlende Beleuchtung oder das Telefonieren während der Fahrt fest. Dazu kamen diverse kleinere Mängel, wie nicht vorhandene Reflektoren.

Ziel der Aktion war es nach Polizeiangaben, „das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und einen Blick auf die Verkehrstauglichkeit der Zweiräder zu werfen“. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit wurden die Räder auf funktionierende Bremsen und Lichtanlagen kontrolliert.

Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr und den Unfallschutz gibt es auch unter www.polizei.bremen.de, oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen (Am Wall 195, 28195 Bremen), Telefon (0421) 362-19003. (isc/dpa/lni)