Die Polizei in Bremerhaven hat am späten Mittwochabend einen 79 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht hatte.

Wie die Beamten mitteilten, waren der 79-Jährige und der Nachbar im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Theodor-Mundt-Weg aufeinandergetroffen. Beide hatten Lärm gehört und wollten nachsehen, was die Ursache war. Dabei richtete der 79-Jährige sofort die Waffe auf den Nachbarn, schildert die Polizei das weitere Geschehen. Als dieser den 79-Jährigen aufforderte, das zu unterlassen, sagte er nur, dass er das dürfe und ging wieder in seine Wohnung zurück. Der Bedrohte rief daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte der Polizei postierten sich vor der Wohnung des Seniors, als plötzlich die Tür aufging. In der Hand hielt der 79-Jährige immer noch die Waffe. In einem Überraschungsmoment konnte der Senior überwältigt und festgenommen werden, heißt es im Polizeibericht. Die Waffe wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Polizeibeamten noch eine weitere Schusswaffe sicherstellen. In beiden Fällen handelte es sich um Schreckschuss- beziehungsweise Gas-Schusswaffen. Der 79-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.