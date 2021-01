Einsatz in Horn-Lehe: Frau ruft um Hilfe

Polizei überwältigt gewalttätigen Ehemann

Michael Rabba

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochabend einen 38 Jahre alten, mit einem Messer bewaffneten Mann in Gewahrsam genommen, der seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Horn-Lehe angegriffen hatte.