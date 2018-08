Die Polizei Bremen fahndet nach diesem Mann. (Polizei Bremen)

Ein Mann soll eine 15-Jährige im April vergangenen Jahres in Bremen-Walle in der Waller Heerstraße in Höhe einer Spielothek angehalten, sie am Arm festgehalten und in einen kleinen Stichweg in der Nähe der Helgolander Straße gezogen haben. Dort soll er sie gegen ihren Willen an intimen Körperstellen berührt haben. Anschließend gelang dem Mädchen die Flucht.

Das berichtet die Polizei Bremen und fahndet nun nach Ermittlungen und Auswertungen kriminaltechnischer Untersuchungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Mann soll Mitte 20, etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er ist dunkelhaarig und hat einen dunklen Teint. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 entgegen. (var)