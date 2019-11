Wurde in den Libanon abgeschoben: Ibrahim Miri. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ibrahim Miri hat nach Informationen von "Buten un Binnen" vergebens versucht, in die Türkei zu gelangen. Die Polizei untersagte ihm die Einreise.

Das Clan-Mitglied wurde am vergangenen Wochenende aus Bremen in den Libanon abgeschoben. Er wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, zum Beispiel wegen Raubes und schweren Diebstahls. Im März kam er vorzeitig frei, im Juli wurde er das erste Mal in den Libanon abgeschoben. In Bremen tauchte er Ende Oktober wieder auf, stellte einen Asylantrag und wurde wieder festgenommen. (mmi)