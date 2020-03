Die Polizei hat am Sonnabend einen 28 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, eine gleichaltrige Frau getötet zu haben. Die Frau war, wie berichtet, am späten Mittwochabend von Anwohnern leblos in der Bohnenstraße im Ostertor gefunden worden. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendete der Mann bei der Tat ein I-Phone XS und die Wohnungsschlüssel der 28-jährigen Frau, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt, wer am Mittwoch zwischen 14 und 23.30 Uhr im Bereich der Eduard-Grunow-Straße/Ecke Bohnenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zum Verbleib des I-Phone und der Wohnungsschlüssel geben kann.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/ 362 38 88 jederzeit entgegen.