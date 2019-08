Machete, Säbel und Armbrust gefunden

Polizei verhaftet 54-Jährigen nach Schüssen in Bremen-Osterholz

Jan-Felix Jasch

Spezialkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Freitag einen psychisch auffälligen Mann in Bremen-Osterholz festgenommen. Der 54-Jährige soll zuvor in seinem Garten mit einer Waffe geschossen haben.