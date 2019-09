Die beiden Tatverdächtigen wurden kurz nach ihrer Flucht von der Polizei verhaftet. (Patrick Seeger/dpa)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am Donnerstagabend ein 36 Jahre alter Mann in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Polizei wurde er bei einer Auseinandersetzung mit zwei 17 und 18 Jahre alten Männern verletzt.

Der Streit war nach Polizeiangaben gegen 21.45 Uhr in einem Linienbus in Arbergen ausgebrochen und setzte sich kurz darauf im Haltestellenbereich Süntelstraße fort. Dort kam es zu einer Schlägerei, bei der der 18-Jährige dem am Boden liegenden Opfer mehrmals gegen den Kopf trat. Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter in einen Bus, wurden aber wenig später von der Polizei festgenommen. "Eine Haftprüfung gegen den 18 Jahre alten Haupttäter und die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an", erklärte eine Polizeisprecherin. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen in den Linien 40 und 41 in Richtung Mahndorf gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)