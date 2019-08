Die Polizei geht davon aus, dass Hooligans in der Bremer Innenstadt englische Fußballfans angreifen wollten. (Symbolbild) (dpa/Carmen Jaspersen)

Die Bremer Polizei hat in der Nacht zu Samstag möglicherweise einen Angriff von Bremer Hooligans auf englische Fans des FC Everton verhindert. Das teilte die Polizei mit.

Verdächtige Personen in szenetypischer Kleidung

Einsatzkräften seien in Findorff mehrere verdächtige Personen in ihren Autos aufgefallen, da diese für die Hooliganszene typische Kleidung getragen haben sollen. Als sie einen vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkt hätten, seien sie in Richtung Neustadt gefahren, so die Polizei.

Kontrolle in der Westerstraße

Die Polizei stoppte die Verdächtigen in der Westerstraße. Unter ihnen seien mehrere polizeibekannte Straftäter gewesen, ein Schlagstock wurde sichergestellt. Die Bremer Polizei geht davon aus, dass ein Angriff auf englische Fans in der Innenstadt unmittelbar bevorstand und durch die Einsatzkräfte verhindert werden konnte. (jmi)