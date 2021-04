Die Polizei hat angekündigt, verstärkt am Wochenende zu kontrollieren. (Friso Gentsch/dpa)

Die Polizei kündigt verstärkten Einsatz zum Tag der Arbeit am Samstag sowie beim Werder-Spiel am Freitagabend an, wie sie in einer Pressemitteilung am Donnerstag mitteilte. Nach derzeitigem Stand seien in Bremen zum Maifeiertag mehrere Kundgebungen, Demonstrationen und Aufzüge im Stadtgebiet angemeldet.

Die Polizei wolle das Recht auf Versammlungsfreiheit wahren und die Veranstaltungen begleiten, aber auch darauf achten, dass die verfügten Auflagen im Sinne des Infektionsschutzes eingehalten werden. Schon in der Nacht zum Maifeiertag will die Polizei verstärkt kontrollieren, unter anderem auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr morgens achten.

Zudem wird die Polizei am Freitagabend im Umfeld des Weserstadions anlässlich des DFB-Pokalspiels zwischen Werder und RB Leipzig präsent sein. Zusätzlich ist eine Demonstration am Abend unter dem Motto „Take back the night“ angemeldet, die die Polizei ebenfalls begleitet.

Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: Wer die politischen Entscheidungen nicht gutheiße, soll sich trotzdem an die Regeln zur Wahrung des Infektionsschutzes halten. Die Polizei werde in keinem Fall Wegsehen.