In der Weser kommen starke Strömungen vor. (Anna Zacharias)

Die Wasserschutzpolizei weist angesichts zunehmend sommerlicher Temperaturen darauf hin, dass das Schwimmen in der Weser lebensgefährlich sein kann. So seien im Rekordsommer 2018 in Bremen neun Menschen ertrunken, bundesweit mehr 500. Die Wasserschutzpolizei warnt davor, in der Weser zu baden. Durch den Tidenhub gebe es zum Teil erhebliche Strömungen. Die könnten Menschen sehr schnell vom ursprünglichen Ort weggetragen und unter Wasser ziehen. Eine Rettung sei dann sehr unwahrscheinlich. Vor allem Kleinkinder und Nichtschwimmer sollten niemals ohne Aufsicht ins Wasser.